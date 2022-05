RECKEN starten Dauerkarten-Vorverkauf für Spielzeit 2022/23

Während die Spielzeit 2021/22 in der Handball-Bundesliga auf die Zielgerade einbiegt, laufen bei den RECKEN im Hintergrund mit dem startenden Dauerkarten-Vorverkauf die Vorbereitungen auf die Saison 2022/23 an. Ab heute haben alle Fans die Chance, sich ihren persönlichen Stammplatz bei allen RECKEN-Heimspielen für einen unschlagbaren Vorteilspreis zu sichern. Alle bisherigen Dauerkarten-Inhaber wurden über das weitere Vorgehen bereits separat per Mail bzw. Post informiert.„Mit den anlaufenden Vorbereitungen auf die Spielzeit 2022/23 steigt nach zweieinhalb entbehrungsreichen Jahren bei uns täglich die Vorfreude auf viele neue Begegnungen mit unseren Fans. Wir gehen mit einer neuformierten Mannschaft an den Start und sehen den beginnenden Dauerkarten-Vorverkauf als Ausgangspunkt für spannende Heimspiel-Erlebnisse in unserer RECKEN-Festung“, unterstreicht Geschäftsführer Eike Korsen die spürbare Lust auf verbindende Handballbegegnungen in der Saison 2022/23.Die Vorteile der RECKEN-Dauerkarte in der Übersicht:- angestammter Sitzplatz bei allen RECKEN-Heimspielen in der LIQUI MOLY HBL- erhebliche Ersparnis gegenüber dem Tageskartenkauf- Übertragbarkeit der Dauerkarte- 10 Prozent Ermäßigung auf zusätzliche Tageskarten- Vorkaufsrecht auf RECKEN-Heimspiele im DHB-Pokal- 10 Prozent Rabatt auf alle Artikel im RECKEN-Fanshop- mit RECKEN-Bonus bei zahlreichen Partnern profitieren (ausführliche Informationen finden Sie auf der RECKEN-Homepage im Bereich „Tickets“)- Nutzung der Dauerkarte als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel (2. Wagenklasse) im gesamten GVH-Tarifgebiet (Zonen ABC) ab 3 Stunden. vor Spielbeginn bis 5 Uhr des FolgetagesWo und wann finden die RECKEN-Heimspiele statt?In der nächsten Saison 2022/23 werden DIE RECKEN alle 17 Heimspiele in der ZAG Arena austragen (Änderungen durch kurzfristige Terminverschiebungen vorbehalten).Regelspieltage in der Saison 2022/23 sind Donnerstag (19:05 Uhr) und Sonntag (SKY-Topspiel: 14 Uhr, Konferenz: 16:05 Uhr). In Ausnahmefällen können diese Regelspieltage abweichen.Wie erwerbe ich eine Dauerkarte?Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:1. Über das offizielle Dauerkarten-Bestellformular können Sie über die RECKEN-Geschäftsstelle Ihre gewünschten Dauerkarten erwerben. Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bestellformular senden Sie einfach per E-Mail an kartenservice@die-recken.de, per Fax an 0511 / 270 412 50 oder per Post an die RECKEN-Geschäftsstelle (TSV Hannover-Burgdorf Handball GmbH, Expo Plaza 7, 30539 Hannover). Zur Rücksprache Ihres Platzwunsches stehen Ihnen die Mitarbeiter der RECKEN-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.2. Zudem steht Ihnen die Bestell-Möglichkeit im Call Center unter der Ticket-Hotline 01806 70 77 70 zur Verfügung (0,20 Euro€/Anruf inkl. MwSt. aus allen dt. Netzen).Was kostet die Dauerkarte?Die Dauerkarte bleibt im Vergleich zur Saison 2019/20 bzw. zur aktuellen Saison 2021/22 (anteilig pro Spiel) innerhalb der Preiskategorien preislich stabil:- PK 1 = 369,00 Euro (Normalpreis) | 309,00 Euro (Ermäßigt)- PK 2 = 289,00 Euro (Normalpreis) | 229,00 Euro (Ermäßigt)- PK 3 = 209,00 Euro (Normalpreis) | 149,00 Euro (Ermäßigt)- PK 4 = 139,00 Euro (Normalpreis) | 99,00 Euro (Ermäßigt)Weitere aktuelle Informationen zur RECKEN-Dauerkarte 2022/23 finden Sie auf der RECKEN-Homepage unter www.die-recken.de im Bereich „Tickets“.Zur Beantwortung von Rückfragen steht Ihnen das Team der RECKEN-Geschäftsstelle gerne per E-Mail unter info@die-recken.de oder telefonisch unter (0511) 27 04 12 30 (Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr) zur Verfügung.