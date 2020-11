Begegnung gegen MT Melsungen wird verlegt

Positiv getesteter Spieler in den Reihen der Hessen

Langenhagen/Wedemark. Seit Donnerstagabend gibt es in den Reihen der MT Melsungen einen Spieler der positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurde. Die betreffende Person hatte in den vergangenen Tagen direkten Kontakt zu der Mannschaft, sodass das gesamte Team der Hessen in 14-tägige häusliche Quarantäne versetzt wurde. Somit ist auch klar, dass die Partie zwischen den RECKEN und der MT Melsungen am Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr in der ZAG Arena verlegt werden muss. Die beiden Vereine befinden sich mit der Liga im engen Austausch, um einen geeigneten Nachholtermin zu finden