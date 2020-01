Beim MTV geht es wieder rund

Rundlauf-Cup für Firmen und Unternehmen am 8. Februar in Engelbostel

Engelbostel. Nach der gelungenen Premiere muss es einfach eine Fortsetzung geben: Im Vorjahr richtete der MTV Engelbostel-Schulenburg zum ersten Mal den Rundlauf-Cup aus. Nun erfolgt die zweite Auflage des Turniers, das die Tischtennis-Abteilung des MTV ausrichtet und dabei vom Wirtschaftsklub WIR! unterstützt wird.Am Sonnabend, 8. Februar, geht es also wieder rund in der Engelbosteler Sporthalle am Klusmoor. Um 14 Uhr beginnt der Rundlauf-Cup. Teilnehmen können Firmen und Unternehmen aus Langenhagen und Umgebung. Bei der ersten Auflage nahmen acht Mannschaften teil. „Für die Premiere war das bereits eine sehr gute Zahl. Schließlich muss sich dieses Event erstmal rumsprechen und bekannt werden“, sagt Marcus Bernhardt, Leiter der MTV-Tischtennisabteilung.Event ist das Stichwort: Die Teams erleben nicht nur einen sportlichen Nachmittag, bei dem sie aktiv sein und um die grünen Platten flitzen können – sondern es gibt auch ein Rahmenprogramm mit einem kleinen Showteil sowie komplette Verpflegung mit Kuchen und Getränken sowie einem kleinen Imbiss zum Abschluss.„Die Mannschaften zahlen zwar auch ein ordentliches Startgeld, das unserer Abteilung zu Gute kommt. Dafür erhält man aber auch eine umfangreiche Gegenleistung. Die Rückmeldungen im Vorjahr haben uns bereits gezeigt, dass unser Konzept richtig ist“, sagt Bernhardt – und verweist auf die Anmeldezahlen. Aktuell hat der MTV mit acht Teams bereits die Vorjahreszahl erreicht, und das zwei Wochen vor Turnierbeginn.Interessierte sollten sich daher sputen, denn es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldungen sind möglich an mtv-rundlaufcup@gmx.de per Mail. Mannschaften bestehen aus vier oder fünf Spielern. Anmelden können sich aber auch Einzelpersonen, die dann mit anderen Spielern in ein Team zusammengeführt werden.