"Bringt viel Torgefahr mit"

Sebastian Kerk schließt sich Hannover 96 an

Hannover. Jetzt ist es offiziell: Sebastian Kerk wechselt vom VfL Osnabrück zu Hannover 96. Der offensive Mittelfeldspieler kommt mit der Empfehlung von 20 Scorerpunkten in der Saison2020/21.Für Osnabrück lief der 27-Jährige in allen 34 Zweitligaspielen der abgelaufenen Saison auf. Zehn Tore erzielte er selbst, weitere zehn legte er auf. Bei den Roten unterschrieb er am Mittwoch einen Zweijahresvertrag.96-Trainer Jan Zimmermann: "Wir haben uns sehr um Sebastian Kerk bemüht, weil er genau der Spieler ist, der uns in der Offensive gefehlt hat. Er bringt viel Torgefahr aus derzweiten Reihe und bei Standards mit und gibt uns zusätzliche Optionen in unserem Angriffsspiel. Außerdem passt er menschlich sehr gut ins Team. In Osnabrück hat er eine gute Saison gespielt und auf sich aufmerksam gemacht. Dass er sichtrotz anderer Möglichkeiten für uns entschieden hat, freut unssehr."Sebastian Kerk: "Jan Zimmermann hat mich mit seinen Vorstellungen und Ideen mehr als nur überzeugt. Das betrifft allgemein die Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, undebenso die Rolle, die er für mich dabei sieht. Er hat mir sehr klar vermittelt, was bei 96 gerade entwickelt und aufgebaut wird – und ich habe einfach sehr große Lust darauf, ein Teildavon zu sein." Kerk wurde im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburgausgebildet. Dort schaffte er unter Trainer Christian Streich auch den Sprung in den Profifußball. 2013 machte er sein erstes Bundesliga-Spiel. Zweimal wurde er anschließendausgeliehen: zunächst an den 1. FC Nürnberg und dann zum 1.FC Kaiserslautern. Zu Beginn der Saison 2017/18 verpflichtetenihn die Nürnberger schließlich fest. In der darauffolgenden Saison spielte er mit dem "Club" in der Bundesliga. Im vergangenen Sommer folgte der Schritt zum VfL Osnabrück.Kerk ist ein gestandener Profi, der die Erfahrung von 50 Erstund 106 Zweitligaspielen mit an den Maschsee bringt. Als Junioren-Nationalspieler absolvierte er für die U18, U19 undU20 Deutschlands zusammengenommen 24 Spiele, in denen er15 Tore erzielte. 2016 war er Teil des deutschen 18er-Kaders für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Bei Hannover 96 erhält Kerk die Rückennummer 37. Wie seineneuen Teamkollegen wird er am Donnerstag, Freitag und Sonnabend die geplanten Leistungstests und sportmedizinischen Untersuchungen absolvieren. Kerk ist der dritte 96-Sommerzugang nach Sebastian Ernst von der SpVgg Greuther Fürth und Sebastian Stolze von Jahn Regensburg.