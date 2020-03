Bürgertelefone zur Corona-Information

Region Hannover und Landesgesundheitsamt informieren weiterhin

Region Hannover/Hannover. Das Bürgertelefon der Region Hannover wird heute am Freitag, 6. März, noch bis 18 Uhr und mindestens bis einschließlich Sonntag, 8. März geschaltet sein. Unter der Nummer (0800) 7 31 31 31 können Bürgerinnen und Bürger am Wochenende jeweils von 8 bis 18 Uhr ihre Fragen stellen.Das Landesgesundheitsamt bietet unter der Nummer( 0511) 4 50 55 55 ebenfalls ein Bürgertelefon an, das von montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt ist. Weitere Informationen bekommen Sie auch unter der kostenfreien Nummer der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland unter (0800) 01 1 77 22 und vom Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums unter (030) 3 46 46 51 00.