Buntes musikalisches Programm im Kuppelsaal

44. Großkonzert der Arbeiterwohlfahrt am Sonnabend, 9. November

Region Hannover. Für Sonnabend, 9. November, um 16 Uhr lädt der AWO-Bezirksverband Hannover zum 44. AWO-Großkonzert der Arbieterwohlfahrt ein. Das alljährliche Benefizkonzert findet in diesem Jahr im Kuppelsaal des HCC in Hannover statt und bietet auch in diesem Jahr wieder ein buntes und vielseitiges Programm.Zu den musikalischen Gästen zählen das Blasorchester der Stadt Langenhagen unter der Leitung von Harald Sandmann und das Bundespolizei-Orchester Hannover unter der Leitung von Matthias Höfert. Besonderes Highlight wird in diesem Jahr die Uraufführung eines eigens zum 100-jährigen Jubiläum der AWO komponierten Stückes von Christoph Reichelt sein. Solistensind Corinna Fiedler und Daniel Preis. (Gesang).Das Bezirksjugendwerk der AWO stellt wieder seinen bewährten Rollstuhl- und Rollatoren-Service zur Verfügung, so dass auch Gäste mit Einschränkungen ohne Probleme zu ihren Plätzen gelangen können.Datum: Sonnabend, 9. November, um 16 Uhr (Einlass ab 15Uhr)Ort: Im Kuppelsaal des HCC, Theodor-Heuss-Platz 1 bis 3Karten gibt es zu 15 Euro /18 Euro und 20 Euro zuzüglich. der üblichen Vorverkaufs- undVersandgebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.