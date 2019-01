Charleston bei Sparta

Langenhagen. Wer kenn ihn nicht – den Charleston? Schnell, verrückt und provokativ sind wohl Beschreibungen, die man bis heute mit diesem Tanz aus den 20er Jahren verbindet.

Immer wieder taucht der Charleston in Kinofilmen oder auch als Motto wie beim diesjährigen Opernball Hannover auf. Unter dem Motto „Tanz mal drüber nach“ bietet der Rock’n’Roll Club Albatros im Sparta Langenhagen, Interessierten ab Mittwoch, 6. Februar, für sechs Wochen ein kostenloses Charleston-Schnuppertraining an.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Charleston aber es werden auch andere Tänze und Tanzstile gezeigt und vorgestellt. Eine gute Gelegenheit sportlich und verrückt die Basics, Schritte und Figuren kennen und tanzen zu lernen. Teilnehmen können Einzelpersonen und Paare, jünger und älter, die Spaß am Tanzen und Bewegung haben und die vielleicht auch mal was Neues ausprobieren möchten. Der Veranstalter würden sich freuen, wenn viele Interessierte zum Start am Mittwoch, 6. Februar, ab 19.30 Uhr in die Sporthalle der Hermann-Löns-Schule in Langenhagen, Niedersachsenstraße 3 kommen und das Angebot nutzen. Um einen Überblick über die Teilnehmerzahl zu bekommen, ist eine Anmeldung an michael.hoehne@ymail.com per Mail oder WhatsApp erwünscht. Weitere Infos bei Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171) 3 24 80 21.