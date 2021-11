Cheftrainer freigestellt: Hannover 96 trennt sich von Jan Zimmermann

Hannover. Hannover 96 trennt sich von Jan Zimmermann. Nach einer Analyse der sportlich unbefriedigenden Situation wurde der Cheftrainer heute freigestellt.

Die Entwicklung der Mannschaft, die am vergangenen Spieltag mit 0:4 beim Karlsruher SC verloren hatte, und der Relegationsplatz in der 2. Liga haben die Entscheidung erforderlich gemacht. In den vergangenen acht Ligabegegnungen gab es keinen Sieg und keinen erkennbaren Aufwärtstrend.

96-Sportdirektor Marcus Mann: "Auf Grund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht. Es ist bekannt, dass ich mit Jan Zimmermann sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe. Ich bedauere, dass wir diesen Schritt gehen müssen und wünsche Jan für die Zukunft alles Gute."

Hannover 96 hatte Jan Zimmermann im Mai als neuen Cheftrainer vorgestellt, der 42-Jährige hatte zuvor den Regionalligisten TSV Havelse trainiert und diesen in die dritte Liga geführt. Ein Nachfolger von Jan Zimmermann bei Hannover 96 steht noch nicht fest.