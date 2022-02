Montag, 21. Februar, 17 Uhr: „Corona bei Kindern“

Region Hannover. Kurz, schlüssig und mit Informationen aus erster Hand: So funktioniert das neue Format „Corona aktuell – Info-Talk der Region Hannover“, das ab sofort auf www.youtube.com/regionhannover abrufbar ist. Im Gespräch äußern sich Gesundheitsexpertinnen und -experten aus der Region Hannover zu Fragen rund um die Corona-Pandemie. Am Montag, 21. Februar, 17 Uhr, steht die zweiten Folge an. Dann spricht Moderatorin Sonja Wendt mit Stefan Arens, Oberarzt im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, und der Ärztin Julia Hinsenkamp vom Gesundheitsamt der Region Hannover über Risiken und Folgen von Coronainfektionen bei Kindern. Die erste Folge zum neuen Impfstoff Novavax mit dem Immunologen Professor Dr. Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover und Gesundheitsamtschefin Marlene Graf gibt es zum Nachgucken ebenfalls noch auf www.youtube.com/regionhannover.