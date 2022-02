Montag, 28. Februar, 17 Uhr: „Long Covid“

Region. Kompakte Informationen zusammengefasst von echten Experten: So funktioniert das neue Format „Corona aktuell – Info-Talk der Region Hannover“, das ab sofort auf www.youtube.com/regionhannover abrufbar ist.Im Gespräch äußern sich Gesundheitsexpertinnen und -experten aus der Region Hannover zu Fragen rund um die Corona-Pandemie. Die dritte Ausgabe findet am Montag, 28. Februar, 17 Uhr, statt. Moderator Christoph Borschel spricht mit Prof. Dr. Christine Falk, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und Dr. Matthias Vonnemann, Leitender Impfarzt der Impfteams bei der Region Hannover über die bisherigen Erkenntnisse zu Long Covid und wie man sich dagegen schützen kann.Die ersten beiden Folgen zum Impfstoff Novavax und zu Corona bei Kindern sind abrufbar unter folgendem Direktlink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWz1pp0HM76...