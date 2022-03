Montag, 7. März, 17 Uhr: „Corona-Situation im Krankenhaus“

Region. Kompakte Informationen zusammengefasst von echten Experten: So funktioniert das neue Format „Corona aktuell – Info-Talk der Region Hannover“, das ab sofort auf www.youtube.com/regionhannover abrufbar ist.Im Gespräch äußern sich Gesundheitsexpertinnen und -experten aus der Region Hannover zu Fragen rund um die Corona-Pandemie. Die vierte Ausgabe findet am Montag, 3. März, 17 Uhr, statt. Moderator Christoph Borschel spricht mit Prof. Dr. Thomas Fühner, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am KRH Klinikum Siloah sowie Marlene Graf, Leiterin Fachbereich Gesundheit der Region Hannover über die Corona-Situation in den Krankenhäusern. Was sind die aktuellen Schwerpunkte? Wie haben sie sich gegebenenfalls verändert?Alle bisherigen Folgen sind abrufbar unter folgendem Direktlink: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWz1pp0HM76...