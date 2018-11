Das 96-Leuchtturmprojekt

Breitensportzentrum an der Stadionbrücke wird am 13. Januar eröffnet

Langenhagen/Wedemark. Die Vorfreude auf das neue 96-Breitensportzentrum, das am 13. Januar an der Stadionbrücke eröffnet wird, ist groß. „Ein Leuchtturmprojekt an einem Super-Standort“, sagt 96-Chef Martin Kind. Die aktuell 17 Abteilungen und die Geschäftsstelle des Vereins werden hier ihre neue Heimat finden.36 000 Quadratmeter groß ist das Gelände der neuen sportlichen 96-Heimat. „Von unseren23 000 Mitgliedern sind 4500 aktive Sportler“, sagt Vereins-Geschäftsführer Frank Feldmann. Im Gebäude entstehen zwei Sporthallen mit 450 und 160 Quadratmetern sowie ein Gesundheits- und Fitnessbereich mit professioneller Trainingssteuerung. Die 96-Mitglieder können dort modernste digitale Trainingsgeräte nutzen. Im Außenbereich stehen nach der Eröffnung zwei Beachvolleyball-Plätze, ein Soccer-Court und eine Multifunktionsfläche zur Verfügung. Die integrierte Gaststätte mit 60 Innenplätzen und einer Außengastronomie kann auch von Nicht-Mitgliedern ge­nutzt werden.Beim ersten öffentlichen Rundgang am vergangenen Montag legte 96-Manager Horst Heldt schon mal Hand an: Heldt testete beim Baustellen-Medientermin im neuen Vereinssportzentrum eines der Geräte, auf denen von Januar an die Mitglieder trainieren können. "Ruderzug" heißt das hochmoderne digitale Gerät, das sich Horst Heldt von Sarah Matula, Leiterin Fitness und Gesundheit im Vereinssportzentrum, erklären ließ. Gewohnt charmant und mit dem einen oder anderen witzigen Spruch gestaltete der 96-Manager die Übungseinheit für die Oberkörpermuskulatur – sogar Bundesliga-Sender Sky war mit einem Kamerateam gekommen und filmte Heldt und die künftige 96-Heimat. Von seiner Trainerin bekam der 96-Manager Lob: „Das sieht sehr gut aus", sagte Matula und lud Heldt zu weiteren Trainingseinheiten ab dem 13. Januar nächsten Jahres ein. Dann nämlich ist feierliche Eröffnung an der Stadionbrücke.96-Klubchef Martin Kind berichtete, dass das Vereinssportzentrum das dritte große Infrastrukturprojekt seiner Amtszeit sei: die HDI Arena, die Fußballnachwuchs-Akademie in der Eilenriede und jetzt das Vereinssportzentrum an der Stadionbrücke. „Insgesamt haben wir dann rund 100 Millionen Euro in eine erstklassige Infrastruktur investiert", sagte Kind, der sich besonders freute, dass mit Schwimmerin Angelina Köhler, Hochspringer Eike Onnen und Triathlet Christian Haupt drei Topsportler des Vereins zum Termin gekommen waren. Auch die drei Sportler waren bei den Medienvertretern begehrte Interviewpartner.Wer sich das neue Vereinssportzentrum bereits jetzt anschauen und sich über das Sportangebot dort informieren möchte, hat dazu an folgenden Besichtigungsterminen die Möglichkeit: montags: 16 Uhr, dienstags: 9.30 und 11 Uhr, mittwochs: 15 Uhr, donnerstags: 12 Uhr und 15 Uhr, freitags: 14 Uhr. Anmeldung unter https://verein.hannover96.de Für einen individuellen Beratungstermin wenden sich Interessierte bitte an Sarah Matula, die Leiterin des Gesundheits- und Fitnessbereiches (E-Mail: sarah.matula@hannover96.de, Telefon: 0511/96 90 01 49). Bei Anmeldung bis zum 30. November sichern Sie sich nicht nur einen der ersten Plätze im neuen Vereinssportzentrum an der Stadionbrücke, sondern erhalten einen Freimonat im Wert von 49 Euro sowie das Startpaket im Wert von 96 Euro kostenfrei dazu.