Recken starten Vorverkauf für Heimspiel gegen Lemgo

Hannover. Gemäß der neuen Corona-Schutzverordnung im Land Niedersachsen dürfen die Recken bei ihrem nächsten Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe am Donnerstag, 3. ;März,die Halle seit Oktober vorigenJahres erstmalig wieder mit bis zu 60% der Zuschauerkapazität auslasten. Ausgehend der neuen Verordnung werden DIE RECKEN am kommenden Freitag, den 25.02.2022 um 10 Uhr mit dem freien Vorverkauf starten. Anders als bei der vorherigen Partie gegen den THW Kiel, ist die Dauerkarte ab dem kommenden Heimspiel wieder ganz normal gültig.Die Einzel-Tickets für das Heimspiel gegen Lemgo sind erhältlich über den Online-Ticketshop (www.die-recken.de/tickets), die Ticket-Hotline oder die RECKEN-Geschäftsstelle. Eine Personalisierung ist durch die neue Verordnung nicht mehr nötig. Losgelöst davon wird empfohlen, sich über einen QR-Code der Corona-Warn-App im Rahmen des Heimspiels freiwillig zu registrieren. Die QR-Codes hängen am Spieltag im Eingangsbereich aus und können von den Zuschauern zum Einchecken über Ihr Smartphone genutzt werden.An den Hygieneregeln verändert sich im Vergleich zu den vorherigen Heimspielen fast nichts. In der Arena gelten weiterhin 2G-Plus und eine FFP2-Maskenpflicht. Alle wichtigen Infos bezüglich Ausnahmen bei der Testpflicht und weiteren Hygienemaßnahmen sind auf unserer Homepage ( https://www.die-recken.de/tickets/hygiene-regeln-b... ) zu finden.„Wir freuen uns sehr, dass wir beim Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Pokalsieger wieder mehr Unterstützung von den Rängen bekommen werden. Das erhöht deutlich die Vorfreude auf die noch vor uns liegenden Heimspiel-Aufgaben in der Rückrunde“, stellt Geschäftsführer Eike Korsen seine Erleichterung heraus. Jonathan Edvardsson gewann jüngst bei der Europameisterschaft mit Schweden die Gold-Medaille und war angetan von der Atmosphäre in den Hallen. Nun hofft der Spielmacher auf ähnliche Verhältnisse in der Recken-Festung: „Wir sind sehr froh, dass wir bei den nächsten Spielen wieder mehr Fans im Rücken haben werden. Ich glaube, dass uns das in schwierigen Phasen helfen kann, wenn wir durch die Zuschauer einen Extra Push bekommen. Das konnte ich bei der vergangenen Europameisterschaft selbst erleben.“