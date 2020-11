Das ist im 96-Advent geplant: Lasst uns dieses Fest zu #NiemalsAlleinACHTEN machen!

Hannover. „Lasst uns dieses Fest zu #NiemalsAlleinACHTEN machen, liebe 96-

Fans!“ So lautet die Botschaft von Hannover 96 an alle Anhänger

der Roten in diesem Dezember. Zahlreiche Aktionen sind geplant –

und auch alle Fans können sich beteiligen.

Anderen Freude schenken

An diesem Weihnachtsfest wird uns sicherlich so einiges fehlen. Wir

alle kennen die Einschränkungen, mit denen wir vor dem

Hintergrund der Corona-Pandemie werden umgehen müssen. Eines

kann aber trotz alledem (und vielleicht sogar gerade jetzt) jede

und jeder von uns leisten: anderen etwas Freude zu schenken.

„Diesen urweihnachtlichen Gedanken möchten wir in der

Vorweihnachtszeit noch einmal stärker hervorkehren“, sagt Josip

Grbavac, Bereichsleiter Marketing bei Hannover 96. „Es geht dabei

darum, an andere Menschen zu denken – das beginnt bei unseren

Nächsten und Liebsten und geht weiter bei Bedürftigen und

Menschen in Not. Und es geht darum, für andere etwas zu tun.

Angelehnt an unseren 96-Leitgedanken ‚Niemals Allein‘ möchten

wir dazu aufrufen, dieses Fest zu #NiemalsAlleinACHTEN zu

machen.“