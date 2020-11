„Das ist sehr gefährlich“

United-Coach Kluck warnt vor unbekümmerten Frankfurtern

Hannover. Hannover United ist mit einer Niederlage gegen Baskets 96 Rahden in die Saison gestartet. Am Sonntag (14 Uhr) ist mit den ING Skywheelers Frankfurt ein Aufsteiger zu Gast in der United Arena. Die Partie wird bei sportdeutschland.tv übertragen. Das Spiel beim RSV Lahn-Dill fällt wegen eines Corona-Falls in Wetzlar aus.Fünfter Spieltag, dritter Ausfall bei Hannover United - der Doppelspieltag ist passé. Der RSV Lahn-Dill hat wegen einer Corona-Infektion in den eigenen Reihen die für Sonnabend angesetzte Partie abgesagt. Für das Team von Trainer Martin Kluck bedeutet das für dieses Wochenende weniger Stress und größeren Fokus auf das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen die ING Skywheelers Frankfurt.„Wir hätten gern auch gegen Lahn-Dill gespielt, gar keine Frage. An dieser Stelle noch einmal alles Gute nach Wetzlar und gute und schnelle Besserung für den Spieler“, sagte Kluck. „Letztendlich ist der Ausfall nur eine Verschiebung der Problematik. Die Doppelspieltage werden zwangsläufig am Ende der Saison kommen.“Die andere Seite der Medaille ist die, dass sich United vorerst sechs Stunden auf der Autobahn und eine doppelte Vorbereitung spart. „Für mich als Trainer ist es einfacher, dass wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren - sei es in den Abläufen auf dem Feld, sei es die Videoanalyse“, so Kluck. Zudem fehlen United mit Mariska Beijer und Christoph Lübrecht zwei Spieler Corona-bedingt. „Uns ist bewusst, dass wir weniger rotieren können und einige Spieler mehr Minuten bekommen werden“, sagte der Coach. „Wir rücken jetzt dichter zusammen und konzentrieren uns auf die Line-Ups, die wir haben.“Denn der Aufsteiger aus Frankfurt hat einen Vorteil gegenüber United - sie haben bereits drei Spiele absolviert und sind in einem Rhythmus. Kluck warnt seine Spielerinnen und Spieler vor der Nonchalance der Gäste. „Das ist eine junge, hungrig Truppe, die Bock auf die erste Liga hat“, so Kluck. „Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass sie trotz der drei Niederlagen immer Phasen haben, in denen sie zu überraschen wissen. Sie spielen einen unbekümmerten und erfrischenden Basketball - das ist sehr gefährlich.“