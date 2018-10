Das Jagdgeschehen bestens verfolgen

Schleppjagd 2018 in Heitlingen

Heitlingen. Die Fahrgemeinschaft Heitlingen lädt zur Schleppjagd hinter der Niedersachsen Meute für Sonnabend, 13. Oktober, ein. Die Veranstaltung beginnt zum so genannten „Stelldichein“ um 12 Uhr auf dem Gut der Familie Thiele in Heitlingen, Vor den Höfen 40.Die Jagd hinter den Hunden, die einer künstlichen Fährte (der „Schleppe“) folgen, ist eine 150 Jahre alte Tradition und wird seit 1867 in Heitlingen ausgetragen.Die diesjährige Jagdherrin ist Pia Tegtmeyer (19 Jahre). Sie ist verantwortlich für die Jagd und wird die Jagdfelder einteilen.Für die richtige Atmosphäre wird das Jagdgeschehen musikalisch durch die Jagdhornbläser des Hegerings Langenhagen und des Panzerbatailons 33 aus Luttmersen begleitet.Die etwa 15 Kilometer lange Strecke mit 35 Sprunghindernissen führt durch Wald und Flur sowie durch gelbblühende und wohlriechende Senffelder.Jeder Reiter in angemessener Jagdkleidung darf an dem Ereignis teilnehmen. Das Jagdgeld incl. Jagdessen beträgt für Erwachsene 35 Euro und für Jugendliche 15 Euro.Stelldichein ist ab 12 Uhr auf dem Gutshof und Abritt ist um 13 Uhr auf dem Feld neben der Reitanlage de Familie Tegtmeyer.Auch die Zuschauer treffen sich auf dem Gutshof und können von dort auf einem der vielen Anhänger Platz nehmen, die von den Treckern zu den interessantesten Orten gefahren werden, um das Jagdgeschehen bestens mit zu verfolgen.Das Begleiten der Jagd mit privaten Wagen sowie das Mitbringen von Hunden ist untersagt.Im Anschluss haben neben den Teilnehmern auch alle Besucher die Chance, am Jagdessen teilzunehmen oder einfach nur bei Bier und Bratwurst den Nachmittag entspannt ausklingen zu lassen und fließend in die öffentliche Jagdparty im alten Pferdestall des Gutshofes überzugehen.Die Fahrgemeinschaft Eichenhof richtet zum ersten Mal eine Jagdparty aus und würde sich über sehr viele Gäste freuen.