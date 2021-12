Dritte Handballliga: TuS Vinnhorst tritt in Northeim an

Vinnhorst. Am Wochenende (Sonnabend, 11. Dezember, 19 Uhr) reist der TuS nach Einbeck zum Spiel gegen den Northeimer HC. Nach dem deutlichen Sieg über den MTV Braunschweig in der Vorwoche sollte das Team von Davor Dominikovic genug Selbstvertrauen getankt haben, um mit breiter Brust in dieses Auswärtsspiel zu gehen. Es ist das letzte spiel des Jahres für die Rot-Blauen die sich auch von ihren Auswärtsfans gebührend in die kurze Winterpause verabschieden wollen.Das Hinspiel im Vinnhorster Sportzentrum endete mit einem deutlichen 33:24 (18:12) Sieg des TuS. Der TuS konnte sich nach spannenden ersten 20 Minuten beginnen abzusetzen, auch in Folge einer Roten Karte für Northeims Paul Hoppe, und dominierte in der Folge das Geschehen. Die erfolgreichsten Schützen ihrer Mannschaft waren beim TuS Tim Otto und bei den Gästen Rechtsaußen Sören Lange. Lange gehört generell mit 47 Toren in zwölf Spielen, davon elf Siebenmeter, zu den besten Schützen des Teams gemeinsam mit Malte Wodarz, wobei dieser seine 47 Tore alle aus dem Spiel heraus erzielen konnte. Sie liegen auf Platz 19 und 21 der Staffelinternen Torschützenliste. Trainer des Teams ist Carsten Barnkothe.Der Northeimer HC wurde am 21. Juni 2011 als Nachfolger der HSG Northeim/Hammenstedt/Hillerse gegründet. Nach einigen Spielzeiten in der Oberliga Niedersachsen stieg der Verein 2017 in die dritte Liga auf uns ist seitdem fester Bestandteil. Seit dieser Saison spielt der Verein neben seiner Stammspielstätte der „Schuhwallhölle“ auch in der Stadionsporthalle in Einbeck. Dort findet auch die Partie gegen den TuS statt. Zwei Siegen stehen bisher drei Niederlagen in eben dieser Halle entgegen.Der TuS muss sich auf jeden Fall wieder zu 100 Prozent auf diesen Gegner vorbereiten. Mit einem sieg würde man auf jeden Fall auf einem der zwei zur Aufstiegsrunde berechtigenden Plätzen überwintern und das muss das Ziel sein. In der Winterpause hat die Mannschaft dann die Möglichkeit die kleineren und größeren Blessuren weiter zu pflegen. Es bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr dann auch bald wieder die Langzeitverletzen Mustafa Wendland und Milan Mazic zum Team stoßen. Beide machen in ihrer Reha gute Fortschritte, müssen aber noch abwarten, wann ihre Körper den Belastungen wieder voll standhalten.