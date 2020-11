Eishockey: Robin Marek weiter ein Scorpion

Langenhagen/Wedemark. Robin Marek geht in die achte Saison bei den Hannover Scorpions und ist das Urgestein im Team.„Wir freuen uns, dass Robin uns weiter die Treue hält und wünschen ihm eine erfolgreiche Saison“, so Teammanager Tobias Stolikowski. Marek wird auch in Zukunft das Trikot mit der Nummer 72 tragen. Die Saison startet am nächsten Sonntag, 8. November, um 18.30 Uhr mit dem Derby gegen die Indians, zu sehen auf sprade.tv.