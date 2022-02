Den Korbfluch knacken

Hannover United gastiert am Sonnabend (17 Uhr) bei den RBC Köln 99ers

Von Viviane MüllerHannover. Nach einem freien Wochenende ist Hannover United am 14. Spieltag der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) zu Gast bei den RBC Köln 99ers (17 Uhr, live auf https://www.facebook.com/koeln99ers/ und Sportdeutschland.tv). Gegen den Tabellensechsten hat das Team von Trainer Martin Kluck noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel war der Korb der Kölner für Hannover United wie vernagelt. Sechseinhalb Minuten mussten vergehen, bevor United-Spielmacher Jan Haller den Ball durch die Reuse warf. Dabei blieb es dann auch im ersten Viertel. "Zwei Punkte in zehn Minuten - das war glaube ich historisch", sagt Haller rückblickend mit einem Schmunzeln. "Wir mussten oft von weit außen werfen. Das hat unsere Punkteausbeute damals nicht verbessert", sagt Haller. Köln verteidigte groß und schnappte sich verdient den ersten Saisonsieg.Inzwischen liegt das schlechteste Saisonspiel der Füchse lange zurück. Näher dran sind die Erfolge der vergangenen Wochen, mit denen die Mannschaft viel Selbstvertrauen gesammelt hat. Mit drei Siegen startete United in die Rückrunde, unter anderem gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden, denen man Tabellenplatz drei abluchste. Lediglich dem Rekordmeister RSV Lahn-Dill musste United sich geschlagen geben. Spielmacher Haller ist für das Köln-Spiel optimistisch: "Wir haben viele gute Spiele gezeigt und können darauf aufbauen. Wir haben viel Selbstvertrauen gesammelt und uns als Mannschaft gut präsentiert."Nach wie vor wiegt der Ausfall der niederländischen Nationalspielerin Mariska Beijer schwer. Das Team hat dennoch mit guten Leistungen in der Offense sowie Defense überzeugt. Seit dem Köln-Spiel warf Hannover United in jeder Partie mehr als 50 Punkte. Ein gutes Zeichen für das Rückspiel. "Wir sind sehr gut in die Trainingswoche gestartet. Wir haben viele Würfe und das Überzahlspiel trainiert. Wir erhoffen uns, mit Schnelligkeit in der Offensive Punkte zu erzielen", sagt Haller. "Wir sind bereit, die Punkte aus Köln zu entführen."Und die wären ein Riesenschritt Richtung Playoff-Qualifikation. Der Dritte Hannover United (14 Punkte, zwölf Spiele) hat sechs Punkte Vorsprung vor dem BBC Münsterland (Fünfter, acht Punkte, elf Spiele) den RBC Köln 99ers (Sechster, acht Punkte, elf Spiele) und den BG Baskets Hamburg (Siebter, acht Punkte, zwölf Spiele). Die Mannschaft von Coach Kluck muss im letzten Viertel der Hauptrunde noch gegen alle drei Teams (und den Meister RSB Thuringia Bulls) antreten. Sie hat das erneute Erreichen des Playoff-Halbfinals in eigener Hand.