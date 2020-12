Deniz Cicek verlängert beim TSV Havelse

28-Jähriger bleibt an der Hannoverschen Straße

Region Hannover. Deniz Cicek hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim TSV um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni verlängert. Der 28-Jährige bleibt damit auch über die aktuelle Saison hinaus an der Hannoverschen Straße.Der Mittelfeldakteur spielt bereits seit 2008 für den TSV und durchlief die U17 und U19 der Havelser, ehe ihm 2011 der Sprung in die Regionalligamannschaft gelang. Lediglich in der Saison 2014/2015 stand er für eine Spielzeit bei den Sportfreunden Lotte unter Vertrag. Seit Juli 2015 ist er zurück in Havelse.Zitat Deniz Cicek: „Beide Seiten haben mit einem super Gefühl unterschrieben. Ich bin mit einer kleinen Unterbrechung seit mehr als zehn Jahren in diesem Verein und identifiziere mich mit diesem zu 100 Prozent, sowohl auf als auch neben dem Platz. Daher freue ich mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit dem TSV!“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: „Ich freue mich natürlich, dass Deniz Cicek den Anfang gemacht hat und seinen Vertrag verlängert hat. Deniz ist von der Mannschaft und von der Art und Weise wie wir Fußball spielen absolut überzeugt. Er möchte diesen Weg mit uns weitergehen. Er ist nicht nur ein Führungsspieler außerhalb des Platzes und ein Vorbild für junge Spieler, sondern auch mit seiner Art Fußball zu spielen und seinen besonderen Fähigkeiten ein herausragender Spieler für uns und ein herausragender Spieler in dieser Liga, der nicht selten auch den Unterschied ausmacht. Solche Spieler findet man nicht oft, deshalb bin ich froh, dass Deniz zu uns gehört!“