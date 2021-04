Der große Favorit VfL Eintracht Hagen kommt

Handball: TuS Vinnhorst startet in die Aufstiegsrunde

Vinnhorst. Der TuS Vinnhorst startet am Sonnabend, 17. April, um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen Eintracht Hagen in die Aufstiegsrunde zu zweiten Handball-Bundesliga. Es ist das erste Pflichtspiel seit Anfang November vorigen Jahres, und es geht gleich gegen den Topfavoriten im Rennen um den Aufstieg. Zudem ist es die Pflichtspielpremiere im neuenSportzentrum. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen, das Spiel wird live auf Sportdeutschland.TV mit dem Kommentatoren-Duo Stefan Schmidt und Michel Froböse übertragen.Die Mannschaft war im Prinzip durchgängig im Trainingsbetrieb. Was fehlt ist lediglich die Wettkampfpraxis. Die drei Testspiele, die das Team in diesem Jahr bestritten hat waren weitestgehend positiv. Das Gastspiel beim HSV im Januar stand ohnehin schon im Schatten eines relativ kleinen Kaders. Nach einer höllischen Anfahrt samtSchneechaos und zweieinhalbstündiger Verspätung war das Ergebnis letztlich nebensächlich. Das Engagement und der Einsatz der Mannschaft stimmte das Trainerteam dennoch zufrieden. Zur Halleneröffnung gegen ein gemischtes Team der Recken aus Hannover-Burgdorf gab es ebenfalls eine knappe Niederlage, dennoch warenauch viele positive Ansätze zu sehen. Der deutliche Sieg gegen den ATSV Habenhausen zeigte schon eher, wozu das Team in der Lage ist, wobei man sagen muss, dass hier der Gegner aus einer sehr langen Wettkampfpause kam.Im Großen und Ganzen muss sich Trainer Davor Dominikovic auf seine Trainingseindrücke verlassen. Beim Gegner sieht das etwas anders aus. Die Eintracht aus Hagen startete bereists in der Vorwoche in die Aufstiegsrunde und ließ mit einem deutlichen Sieg gegen den 1. VfL Potsdam bereits aufhorchen. Dabei wurde vor allem das Tempo deutlich, mit dem beide Mannschaften das Spiel bestritten. Es gab quasi keine Atempausen, und geradedie Eintracht musste durch Wechsel kaum Tempo einbüßen. Es ist also ein extrem breit besetzter Kader, von der Qualität kaum zu sprechen. Die Fäden bei der Eintracht zieht Spielmacher Valentin Schmidt. Er leitet die Tempowechsel ein und besticht mit einem sehr guten Auge für die Kreisläufer. Seine Kreise gilt es für die RotBlaue Deckung einzudämmen. Aber damit nicht genug Es braucht schon eine sehr engagierte und vor allemkonzentrierte Leistung denn die Eintracht bestraft nahezu jeden Fehler. Wenn es gelingt, die eigene Fehlerquote gering zu halten und selbst aggressiv und gut geordnet zu decken besteht eine gute Chance, gegen Hagen etwas zu holen.Bei den Gästen agiert zudem ein alter Bekannter. Fynn Holpert, der 2015 für ein Jahr beim TuS war, vermarktet den VfL Eintracht Hagen.