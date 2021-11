Der neue Präsident: Steffen Krach stellt sich vor

Schwerpunkte bei den Themen Gesundheitsversorgung, Familien- und Klimapolitik

Region. Die Region Hannover zur „Nummer-1-Region“ entwickeln, mit einerleistungs- und handlungsfähigen Regionsverwaltung als Rückgrat: So hatRegionspräsident Steffen Krach am Montag die Ziele für seine Amtszeit beschrieben.Anlässlich seines Amtsantritts am 1. November hatte der neue Chef derRegionsverwaltung und höchste Repräsentant der Region Hannover alle Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter zu einer Digital-Veranstaltung eingeladen, um sich vorzustellen. Dass erdabei auf Kooperation mit allen Beteiligten setzt, machte der Sozialdemokrat gleich inseinem ersten Auftritt als Regionspräsident deutlich. So hatte Krach dieInteressenvertretungen mit auf die virtuelle Bühne gebeten und signalisierte damit einoffenes Ohr für die Anliegen des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten und derSchwerbehindertenvertretung.Seine Vision für die Regionsverwaltung beschrieb Krach als „moderne und vielfältigeVerwaltung“. Ihm sei wichtig, die Menschen in der Region Hannover bei ihren Anliegenkompetent, zügig und bürgernah zu unterstützen. „Die Region Hannover hat alles, um zurNummer 1 zu wachsen“, so Krach. Dafür setze er zum einen auf den Ausbau derDigitalisierung, zum anderen auf eine gemeinsame Stabsstelle mit den Kommunen, umVorschläge zur Verbesserung der Verwaltung aufzunehmen und im Rahmen derMöglichkeiten umzusetzen. „Diese Ziele erreiche ich nicht allein“, betonte Krach, „das gehtnur, wenn alle an einem Strang ziehen – und zwar in dieselbe Richtung.“ In diesem Sinnewolle er auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen weiter intensivieren.Krach hob während seiner Rede immer wieder die Rolle der Mitarbeitenden hervor. Ohnesie sei dieser Weg nicht zu beschreiten, so der neue Präsident der Region Hannover. DenWeg zeichnete der 42-jährige ebenfalls sehr deutlich: Krach kündigte an, Schwerpunktebei den Themen Gesundheitsversorgung, Familien- sowie Klimapolitik setzen zu wollen.Auch das 365-Euro-Ticket für den ÖPNV ist weiterhin ein fester Bestandteil seiner Politik.„Mein Ziel ist klar: In fünf Jahren soll die Region Hannover bekannt für ihre Vorbildfunktionbei vielen Themen sein.“