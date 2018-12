Neuer Passagierrekord am Flughafen in Hannover

Langenhagen. Der Flughafen Hannover in Langenhagen hat einen neuen Passagierrekord erreicht. Vor dem Flug nach Fuerteventura (X3 2148) wurde heute der sechsmillionste Fluggast in diesem Jahr von Airport-Geschäftsführer Raoul Hille persönlich begrüßt. Gemeinsam mit Sybille Reiß, Geschäftsführerin Personal TUI Deutschland, Olaf Petersen, Director TUI Deutschland und der Geschäftsführung der Robinson Club GmbH, Bernd Mäser und Tobias Neumann, überreichte er einen Reisegutschein.„Bis zum Jahresende erwarten wir sogar 6,3 Millionen Passagiere. Darauf sind wir stolz und das zeigt, dass unser Strecken- und Airline Portfolio gut aufgestellt ist. Viele attraktive und neue Urlaubsziele, aber auch wichtige Business-Strecken sorgen für diese tollen Fluggastzahlen am Hannover Airport“, so Raoul Hille. Auch Sybille Reiß unterstreicht die guten Standortpotenziale: „Der Hannover Airport ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner für TUI fly. Umso mehr freuen wir uns als Homecarrier, den sechsmillionsten Gast in den Urlaub fliegen zu dürfen“.