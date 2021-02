Der Stammtorwart bleibt

Norman Quindt verlängert seinen Vertrag bis 2022

Region. Der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nord bindet seinen Stammtorwart um einweiteres Jahr. Der Leistungsträger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum30. Juni 2022 verlängert.Der 24-jährige Keeper hielt sich seit Beginn der Rückrunde der vergangenen Saison beiden Havelsern fit und unterschrieb nach wenigen Wochen einen Vertrag beim TSV. Zuvorstand der gebürtige Hamelner beim FSV Union Fürstenwalde, den Sportfreunden Lotte,der TSG Neustrelitz und dem SV Rödinghausen unter Vertrag. In seiner Jugend spielteder Keeper für den TuS Hessisch Oldendorf, Hannover 96 und den FC Carl-Zeiss Jena.In der aktuellen Saison kam Quindt in allen elf Pflichtspielen über die volle Distanz zumEinsatz und blieb dabei viermal ohne Gegentor.Zitat Norman Quindt: „Meine Entscheidung ist mir überhaupt nicht schwergefallen, einweiteres Jahr für Havelse zu spielen, weil der Verein total zu mir passt. Ich bin demganzen Verein mit seinen Verantwortlichen und Helfern sehr dankbar. Der Verein und ichverfolgen zusätzlich noch die gleichen Ziele. Wir alle zusammen wollen versuchen, denAufstieg möglich zu machen. Havelse hat damals in der Zweiten Bundesliga gespielt und nunhaben wir wieder die Chance, den Profifußball zurückzubringen!“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: „Norman ist uns ja eher zufälligzugelaufen als er letztes Jahr bei uns zum Training gekommen ist. Im Nachhinein war dasein großer Glücksfall für uns und da Norman jetzt ja auch schon frühzeitig verlängert hat,zeigt das auch, wie glücklich auch Norman ist bei uns gelandet zu sein. Man merkt ihman, dass er sich sehr wohlfühlt und ein wichtiger und fester Bestandteil der Truppe ist.Seine Leistungen in dem letzten Jahr waren natürlich herausragend und wir sind wirklichfroh, ihn behalten zu können und dass er weiterhin für uns spielt und wir damit auf derTorhüterposition überdurchschnittlich gut besetzt sind!“