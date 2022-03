Der TuS startet beim hohen Favoriten

Aufstiegsrundu zur zweiten Handball-Bundesliga beginnt beim VfL Potsdam

Vinnhorst. Schwieriger könnte die erste Aufgabe der Aufstiegsrunde für die Vinnhorster nicht sein. Ausgerechnet mit einem Auswärtsspiel bei Bob Hanning und seinem 1. VfL Potsdam starten die Rot-Blauen am morgigen Sonnabend, 26. März, in die Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga. Die Hausherren sind Kooperationspartner von Hannings Berliner Füchsen und sollen daher unbedingt in die zweite Liga gehievt werden. Hanning selbst ist seit dieser Saison Cheftrainer bei den Potsdamern.Für den TuS ist das aber kein Grund schon den Kopf in den Sand zu stecken. Gerade in so einem Auftaktspiel kann man einen Favoriten gerne mal auf dem falschen Fuß erwischen. Genau wie der TuS hat Potsdam seine Staffel A gewonnen. Dabei hat die Mannschaft nicht ein einziges Spiel verloren. Lediglich drei Unentschieden leistete sich das Team, und hatte am Ende acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Altenholz. Dabei kassierte man ganze 80 Gegentore weniger als der Konkurrent bei einer Tordifferenz von plus 168.Stärkster Werfer bei den Potsdamern war mit großem Abstand David Cyrill Akakpo mit 110 Toren, alle aus dem Feld. Damit warf sich der Rechtsaußen auf Platz vier in der Torschützenliste seiner Staffel. Ihm folgten auf Platz 9 Linksaußen Tim Freihöfer, der bei seinen 88 Treffern auch 26 Siebenmeter zur Hilfe nahm. Nur ein Tor weniger mit 87, davon 40 Siebenmeter, erzielte Karl Roosna von Rückraum Rechts.Dass die Mannschaft, die als Co-Trainer von Daniel Deutsch betreut wird, der ab Juli Cheftrainer bei Eintracht Hildesheim wird, seine Stärken vor allem in der Defensive hat, musste auch der TuS im letzten Jahr spüren. In der vergangenen Aufstiegsrunde musste man sich in Potsdam mit 24:17 geschlagen geben. In den beiden Aufeinandertreffen in der Saison 19/20 hingegen, konnte jeweils noch der TuS Vinnhorst als Sieger vom Platz gehen.Seitdem hat sich bei den „Adlern“ aber gerade personell einiges getan. Vor allem die topausgebildeten Spieler aus dem Nachwuchs der Berliner Füchse machen die Mannschaft so stark. Für Vinnhorst heißt das, dass nur eine absolute Spitzenleistung zum Erfolg führen kann. Der Schlüssel liegt sicher darin, die hervorragende Abwehr der Hausherren zu überwinden und vor allem die Fehlerquote so gering wie möglich zu halten, damit Potsdam nicht zu seinem Tempospiel kommen kann. Trainer Davor Dominikovic und sein Team sind auf jeden Fall gut auf das Spiel vorbereitet und hochmotiviert. Zusätzlich hoffen sie auf einige Vinnhorster Schlachtenbummler, die den Weg in Brandenburgs Hauptstadt auf sich nehmen, um ihr Team lautstark zu unterstützen. Das Spiel in der MBS Arena zu Potsdam ist um 19 Uhr. Wer es nicht nach Potsdam schafft, kann das Spiel auf Sportdeutschland.tv im Livestream verfolgen.