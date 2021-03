Derby vor der Tür

Langenhagen/Wedemark (ok). Das nächste Derby in der Eishockey-Oberliga ist nicht mehr lange hin. Die Hannover Scorpions müssen am Sonntag, 28. März, um 17 Uhr am Pferdeturm bei den Hannover Indians antreten. Vorher stehen aber noch zwei Heimspiele in der Hus-de-Groot-Eisarena auf dem Programm. Am nächsten Sonntag, 21. März, geht es um 17 Uhr gegen die Hammer Eisbären. Die Crocodiles aus Hamburg kommen am Freitag, 26. März, nach Mellendorf. Eröffnungsbully ist dann um 20 Uhr. Die Matches werden alle auf www.sprade.tv übertragen.