Derbytime in Vinnhorst

Dritte Handballliga: TuS erwartet TSV Burgdorf II am Sonnabend um 18 Uhr

Vinnhorst. Endlich ist es soweit, auf die Vinnhorster Fans wartet am Sonnabend, 30. Oktober, um 18 Uhr das erste Heimderby der Saison. Nachdem der TuS schon in Burgwedel und beim HSV, sowie in Braunschweig erfolgreich war kommt nun mit dem Recken-Nachwuchs des TSV Hannover-Burgdorf II endlich ein Team aus der Region ins heimischeSportzentrum. Die Bundesligamannschaft der Recken trainiert seit September hier und hat auch schon zweimal gegen den TuS gespielt, unter anderem zur Eröffnung. Für den Nachwuchs ist es der erste Auftritt hier und das erste Duell seit knapp zwei Jahren. Genauer gesagt war das am 25. Januar 2020. Damals gewannen die Jungrecken voreigenem Publikum mit 36:31.Die Voraussetzungen für das Spiel diesmal sind gänzlich andere. Damals ging es quasi für beide Mannschaften um nicht mehr viel. Vinnhorst stand in seiner ersten Drittligasaison auf einem fantastischen dritten Platz, hatte abermit der Entscheidung ganz oben schon nicht mehr viel zu tun. Burgdorf war zwar noch nicht zu 100 Prozent gesichert, sollte aber spätestens aufgrund des Saisonabbruchs nichts mit dem Abstieg zu tun haben. In dieser Saison steht der TSV mit 10:6 Punkten komplett im gesicherten Mittelfeld und schaut eher nach oben als nach unten. Der TuS steht mit 14:0 Punkten ganz vorne und kämpft mit der ebenfalls verlustpunktfreien Eintracht ausHildesheim um den Staffelsieg. Das klare Ziel lautet Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga. Dazu müsste man in der Abschlusstabelle mindestens den zweiten Platz erreichen.Auch personell hat sich beim Gegner inzwischen einiges geändert. Mit Veit Mävers, Martin Hanne und Jannes Krone standen vor zwei Jahren noch drei Spieler im Kader, die heute aus der Bundesligamannschaft nicht wegzudenken sind. Mit Joshua Thiele, heute in Minden, fehlt ein weiterer inzwischen gestandener Bundesligaspieler. Dennoch istdas Team von Trainer Heidmar Felixson sicher nicht zu unterschätzen. Der Isländer hat eine eingespielte Truppe beisammen, in der schon einmal Talente aus der Bundesligamannschaft wie U-19 Europameister Justus Fischeroder Mattheo Ehlers auftauchen können. Aber auch beim TuS hat sich in der Zwischenzeit personell bekanntermaßen einiges geändert. Die Mannschaft istdeutlich reifer geworden, nicht zuletzt dank Mittelmann Falk Kolodziej der spielerisch die Fäden zieht. Für Trainer Davor Dominikovic ist der Teamgeist ein enorm wichtiger Faktor, und so tritt seine Mannschaft auch auf. Verletzungspech gibt es aufder Kreisläuferposition. Nachdem klar wurde, dass Kai Lemke aufgrund seiner Knieprobleme diese Saison nicht würde helfen können, wurde kurzfristig Tolga Durmaz verpflichtet. Der konnte auch gute Leistungen andeuten, verletzte sich aber gleich im zweiten Spiel schwer. Jetzt kämpft er tapfer für sein Comeback. Ein Einsatz amWochenende käme aber wohl zu früh. Milan Mazic ist bereits das zweite Mal in dieser Saison verletzt. Nach einem Riss an der Brustmuskulatur hat es ihn jetzt an den Adduktoren erwischt. Ein paar Lichtblicke gibt es aber auchvon der Verletzungsfront. Fynn Wiebe ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und auch der Langzeitverletzte Mustafa Wendland, der sich im Aufstiegsspiel in Oppenweiler schwer am Knie verletzte, ackert fleißig am Comeback. Er peilt einen Einsatz noch in diesem Jahr an.Das Spiel steht unter dem Motto „Oktoberfest“. Es wird „Hannovers Helles“ ausgeschenkt, zudem wird es auch kulinarisch bavarisch. Tickets und Dauerkarten für die letzten sieben Heimspiele gibt es unter www.tusvinnhorst.de und an der Abendkasse.