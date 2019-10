Turf-Feuerwerk am „Renntag der Gestüte“ am Sonntag, 27. Oktober

Langenhagen. Zum Saisonfinale (27. Oktober ab 11 Uhr) wird auf der Neue Bult ein Turf-Feuerwerk gezündet: 98 Galopper gehen in den zehn Rennen an den Start, Highlight des Tages ist der zur Europagruppe III zählende und mit 55.000 Euro dotierte Große Preis des Gestüts Ammerland für dreijährige und ältere Stuten.Die Trainer Jean-Pierre Carvalho, Bult-Trainer Dominik Moser und Markus Klug sind gleich mehrfach vertreten und stellen gut die Hälfte des mit 13 Kandidatinnen bestückten Gruppe-Knallers. Champion Markus Klug tritt mit Satomi (Maxim Pecheur) und Akribie (Martin Seidl) an, Jean-Pierre Carvalho sattelt Ismene (Lukas Delozier), Mythica (Filip Minarik) und All for Rome (Michael Cadeddu). Dominik Moser vertraut auf die beiden Stuten des Gestüts Brümmerhof, Akua’rella (Wladimir Panov) und Anna Magnolia (Julien Guillochon).Der Große Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung ist ein Listenrennen für zweijährige Stuten (25.000 Euro, 1.400 Meter). Hier präsentiert sich die jüngste Generation der Galopper. Die Favoritin dürfte aus England kommen: Belle Anglaise, im Training bei Stuart Williams in Newmarket und im Besitz von Graf Stauffenberg. Michael Cadeddu reitet die sprintstarke Zweijährige. Lips Eagle aus dem Rennstall von Andreas Suborics ist Filip Minarik anvertraut. Der derzeitige Erfolgscoach Henk Grewe schickt die zuletzt in Frankreich erfolgreiche After Rain Sun ins Rennen, sie wird von Clement Lecoeuvre gesteuert.Im blendend besetzten Großen Preis des Gestüts Röttgen (25.000 Euro, 1.400 Meter) starten dreijährige und ältere Spitzensprinter. Der französische Trainer Henri-Alex Pantall geht mit zwei dreijährigen Stuten aus dem Galopper-Imperium von Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktoum an den Start: Ceratonia (Tristan Baron) und Nashirah (Julien Guillochon) sind stark zu beachten. Der achtjährige Wallach Shining Emerald aus dem Rennstall von Andreas Wöhler gehört zu den Top-Sprintern des Landes. Mit dem aktuell in der Jockey-Statistik führenden Jockey Bauyrzhan Murzabayev kann er zum Saisonende noch einmal zeigen, was er drauf hat. Cherry Lady (Lukas Delozier) und K-Club (Maxim Pecheur) sind in diesem recht offenen Rennen brandgefährlich.Ein mit 22.500 Euro dotierter Ausgleich I über 2.200 Meter, der Preis der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), rundet das hochklassige Rennprogramm des Tages ab. Ein Gast aus Tschechien, der noch im Sommer in Frankreich erfolgreiche Boomboom Kiss (Bauyrzhan Murzabayev), gibt diesem Rennen eine internationale Note.Bei der „Lucky Loser“-Verlosung können Besitzer nicht gewonnener Tickets Eintrittskarten für ein Heimspiel von Hannover 96, das GOP Varieté- Theater Hannover und wertvolle Wettgutscheine gewinnen.Ein Shettyrennen (Shetty-Cup der Jungen Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen) ist mit einer Tombola für Kinder verknüpft. Auch hier sind wieder tolle Preise ausgelobt. Die kleinen Besucher können sich zudem auf den Mitspielzirkus Moskito und Rennpferdsimulator "Mister Ed“ freuen. Außerdem werden unter Aufsicht Laternen gebastelt und Kürbisse geschnitzt.Veranstaltungsbeginn ist um 11 Uhr, das erste der insgesamt zehn Rennen startet um 11.45 Uhr.