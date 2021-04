Die Krokodile warten

Eishockey: Scorpions am Sonntag beim Play-Off-Halbfinale in Hamburg

Wedemark/Langenhagen (ok). Alle Mann an Bord, alle negativ auf das Coronavirus getestet: So zumindest am Donnerstag die Ausgangslage für die Kufenflitzer der Hannover Scorpions, die nach den 5:3- und 7:4-Siegen gegen die Piranhas aus Rostock im Halbfinale der Play Offs für die DEL 2 stehen. Gegner: die Crocodiles aus Hamburg. Nach dem gestrigen Spiel in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena geht es am morgigen Sonnntag, 18. April, nach Hamburg-Farmsen. Dort erwarten die Crocodiles die Scorpions um 17 Uhr zum Eröffnungsbully. Sollte das Team von Trainer Stolikowski die ersten beiden Begegnungen gewinnen, ist das Spiel am Dienstag, 20. April, um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena in der Serie "Best of three" nicht mehr notwendig. Im Finale würde dann der Gegner aus der zweiten Halbfinalpartie Tilburg Trappers gegen Herner EV warten. Der Sieger der Nordstaffel, der die ganze Saison lang an der Tabellenspitze stand, spielt dann letztendlich gegen den erfolgreichen Kontrahenten aus dem Süden um den Aufstieg in die DEL 2. Alle Begegnungen werden auf sprade.tv übertragen.