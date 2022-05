Die letzten Chancen

Sonnabend, 7. Mai, 18 Uhr: TuS Vinnhorst gegen TuS Spenge

Vinnhorst. Endlich wieder ein Heimspiel. Vier Wochen nach dem Spiel gegen Wilhelmshaven, trifft der TuS Vinnhorst am Samstag, Anwurf 18 Uhr, auf den TuS Spenge. Beide Mannschaften sind noch im Aufstiegsrennen, wobei die Ostwestfalen es noch aus eigener Kraft schaffen können. Die Vinnhorster hingegen, müssen beide verbleibenden Spiele gewinnen und dann am letzten Spieltag auf eben Spenge hoffen, die dann auf den Wilhelmshavener HV treffen. Dann wären drei Mannschaften Punktgleich und es müsste der Rechenschieber gezückt werden.Der Turn- und Sportverein Spenge wurde 1945 gegründet und bietet neben Handball unter anderem Badminton, Faustball, Leichtathletik, Tennis und Volleyball. Die Herren Faustball-Mannschaft spielt aktuell in der zweiten Bundesliga Nord. Die erfolgreichste Sparte im Verein ist aber der Handball. Die erste Mannschaft des TuS spielte seit dem Aufstieg aus der Regionalliga Nord im Jahr 2001 bis zum Jahr 2008 in der zweiten Handball-Bundesliga Staffel Nord. Dann ging es runter in die Dritte Liga, 2010 in die Oberliga. 2017 und 2018 gewannen die Spenger den DHB-Amateur-Pokal und sind damit Rekordsieger dieses Wettbewerbs. Ebenfalls 2018 stieg der TuS Spenge in die dritte Liga auf.Nach der vorzeitigen Beendigung des regulären Spielbetriebs der dritten Handballliga in der Spielzeit 2020/2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland, nutzte der Verein, wie auch der TuS Vinnhorst, die Möglichkeit, sich für die außerordentliche Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga anzumelden. Zum Aufstieg reichte es allerdings nicht. In dieser Runde kam es zum bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in Spenge, dass Vinnhorst mit 29:22 für sich entschied.In dieser Saison wurde Spenge in seiner Staffel B Zweiter hinter dem Wilhelmshavener HV. Herausragender Torschütze in dieser Spielzeit war Oliver Tesch mit 128 Toren, davon 46 Siebenmeter, gefolgt von Fabian Breuer, 88 (10) und René Wolf, 60. In der Fairplay-Tabelle lag das Team auf Platz drei mit 68 Zeitstrafen und zwei roten Karten. Zum Vergleich, die Vinnhorster lagen in ihrer Staffel C mit 75 Zeitstrafen und zwei Roten Karten auf Platz acht.Viel spricht für eine spannende Partie auf Augenhöhe. Vinnhorst konnte am letzten Spieltag in Altenholz etwas Selbstvertrauen tanken, während Spenge im Heimspiel gegen Potsdam mit 25:36 einigermaßen unter die Räder kam. Für Stimmung im Sportzentrum Vinnhorst wird wieder die lautstarke Rote Wand sorgen. Tickets für die Partie gibt es noch unter www.tus vinnhorst.de