Die Playoffs eingetütet

Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Hannover United steht vor einer Herkules-Aufgabe

Hannover. Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United empfangen am vorletzten Hauptrundenspieltag der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL1) die RSB Thuringia Bulls (Sonnabend, 20. März, 18 Uhr). Trainer Martin Kluck und seine Mannschaft stehen kurz vor Saisonende vor einer wahren Herkules-Aufgabe. Spieltagspartner ist der SoVD- Landesverband Niedersachsen.Noch ist es möglich, aus eigener Hand Platz drei zu erreichen. Mit zwei Siegen zum Saisonabschluss gegen die Thuringia Bulls und die Baskets 96 Rahden könnte Hannover United eine vermeintlich bessere Ausgangsposition in den Playoffs ergattern. Doch für Trainer Martin Kluck steht etwas Wichtigeres im Fokus: "Rechnerisch wäre es möglich, noch auf Platz drei vorzurücken. Doch uns ist bewusst, wie schwierig das ist. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft für die letzten beiden Spiele den besten Basketball aufs Parkett bringt."Auch wenn das Hinspiel sich über weite Strecken sehr ausgeglichen gestaltet hat, weiß Coach Kluck um die Umstände. "Im Hinspiel waren die Bedingungen ganz andere, wir spielten mit einem veränderten Team und auch die Bulls waren gerade erst dabei, viele Dinge neu zu integrieren." Jeder bei United weiß, dass im Frühjahr die Thuringia Bulls dazu verpflichtet sind, ihre Bestform abzuliefern. Es sind die Monate der Entscheidung. Allein deshalb bekommt diese Begegnung den Zusatz „Spitzenspiel“.Der Druck ist nicht mehr der gleiche wie vor anderen Partien. Dennoch fordert Martin Kluck von seiner Mannschaft, alles in die letzten Partien der Meisterschaftssaison zu investieren. "Auch wenn wir wissen, dass wir im Playoff-Halbfinale stehen, schmälert dies nicht den Ansporn, die letzten beiden Partien mit hundertprozentigem Einsatz zu bestreiten. Wir werden versuchen alles reinzuwerfen, auch wenn uns klar ist, dass uns eine Menge Qualität entgegenkommt.“ Hannover United überträgt das Spiel aus der United Arena ab etwa 17.50 Uhr auf der Plattform von Sportdeutschland.tv live im Stream.