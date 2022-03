Die Situation von Kindern berührt sehr

Demonstration: #Studentsforpeace am Dienstag, 15. März

Langenhagen/Wedemark. Der aktuelle Russland-Ukraine-Konflikt ist ein wichtiges Thema unter den Schülern In den Schulen. Viele Schüler sind schockiert, wie die Lage sich in Europa zuspitzt, mit was für einer Brutalität Putin in der Ukraine vorgeht und unschuldige Zivilisten darunter leiden müssen. Die Stadt- und Regionschülerräte Hannover haben gemeinsam eine Friedensdemonstration für Dienstag, 15. März, um 15 Uhr organisiert, die auf dem Opernplatz ihren Anfang findet.„Wir möchten mit unserer Aktion zeigen, dass wir hinter der Ukraine stehen. Deswegen fordern wir Schüler aller Schulen auf, gemeinsam unter dem Motto #studentsforpeace auf die Straße zu gehen“, sagte Jonas Reh, Mitorganisator der Demo und stellvertretender Sprecher das Stadtschülerrates Um Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu unterstützen, wird für die Hilfsorganisation UNICEF „Nothilfe für Kinder der Ukraine“ und die ukrainische Kirchengemeinde in Hannover gesammelt.„Besonders die Situation von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen berührt uns sehr. Kein Kind hat ein Kriegsschicksal verdient“, sagte Ava Walsdorf, Mitorganisatorin der Demo und Mitglied des Regionsschülerrates. Besonders beschäftigt alle die Frage der Integration ukrainischer Schüler in Hannover.