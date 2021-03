Digitaler Meilenstein: Die neue 96-App ist da

Region. 125 Jahre wird Hannover 96 in dieser Saison alt: Das nimmt der Verein zum Anlass, etwas Neues zu präsentieren. Erstmals bieten wir für alle Fans eine 96-Smartphone-App an – und zwar komplett kostenlos. Ab sofort kann sie als iOS- und Android-Version in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden. Die 96-App ist keine App von der Stange, sondern – gemeinsam mit der renommierten Agentur „Achtzig20“ – komplett individuell für 96 programmiert. Sie ist der schnellste News-Kanal für offizielle

Neuigkeiten aus dem Klub. Egal, ob Torjubel, Transfer oder

Trainingsnews – per Push-Nachricht kommen alle wichtigen Infos

direkt aufs Smartphone. Für die Spiele ist die App als Second-Screen-Medium konzipiert. Im großen Matchcenter wird der komplette Spieltag zum Live-Event – mit exklusiven Bildern und Videos, die so auch nicht über Social Media gespielt werden, und aktuellen, spielbezogenen Votings für einen schönen Mitmachcharakter. Auch die traditionelle „Spieler des Spiels“-Wahl findet von nun an exklusiv in der 96-App statt. Für Hannover 96 ist die App ein wichtiger Schritt bei der digitalen Transformation. In die Startversion 1.0 kann die App schon einiges, aber wird noch weitaus mehr können. Die nächsten Innovationen sind schon fest eingeplant: Im Laufe der kommenden Saison, wenn

in der HDI Arena hoffentlich wieder vor Publikum gespielt wird, soll die 96-App auch zum Begleiter des Stadionbesuchs werden.