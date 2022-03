Digitaler Zukunftstag für Mädchen und Jungen

KRH Akademie live im Video-Chat am Donneratag, 28. April, ab 10 Uhr

Region. Es ist der Tag für alle Schüler der Klassen fünf bis zehn im Klinikum Region Hannover: Am Zukunftstag 2022 am Donnerstag, 28. April, stehen sie im Zentrum und können die Berufs- und Arbeitswelt eines Krankenhauses kennen lernen. Die Experten der KRH Akademie, der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte des KRH, stellen die unterschiedlichen Ausbildungsberufe im Unternehmen vor – von der Pflegefachkraft über die Physiotherapie bis hin zur Operationstechnischen und Anästhesiologischen Assistenz.Pandemiebedingt findet der Zukunftstag 2022 ebenso wie im Vorjahr ausschließlich digital statt. Um dennoch allen Interessierten einen Eindruck von den vielfältigen Ausbildungsberufen des KRH geben zu können, bereitet eine Gruppe an Lehrkräften verschiedene Inhalte vor wie Quizfragen und Rätsel, sowie praktische Übungen wie Blutdruckmessung und führt die Teilnehmenden virtuell durch die Akademie und die Praxisräume. Die Veranstaltung findet über BigBlueButton statt, hierzu können sich die Interessierten einfach einwählen. Es ist somit in diesem Jahr leider auch nicht gestattet, Kinder mit an den eigenen Arbeitsplatz im KRH mitzubringen.Der Videochat geht von 10 bis 12.45 Uhr. Die Einwahl ist jederzeit möglich.Link zur Teilnahme: https://bbb.krh.de/b/krh-k5q-apz-c0i