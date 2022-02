Domenico Ebner bleibt – Urban Lesjak geht

Torhüterentscheidung bei den Recken getroffen

Langenhagen/Wedemark. Nachdem die Recken im November die Verpflichtung von Dario Quenstedt präsentieren konnten, steht nun fest, wer das Torhüter-Duo zur neuen Spielzeit komplettieren wird. Die TSV Hannover-Burgdorf und Domenico Ebner haben den im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Sein bisheriger Positionspartner Urban Lesjak wird die Niedersachsen nach dem Saisonende verlassen.„Die Entscheidung auf der Torhüter-Position ist uns sehr schwergefallen, denn am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Wir freuen uns sehr, dass Domenico zwei weitere Jahre bei den RECKEN bleiben wird. Domenico war schnell ein Publikumsliebling in Hannover und hat sich auf sowie neben dem Spielfeld stets vorbildlich verhalten. Seine spielerischen Fähigkeiten sind unumstritten, sodass wir mit einem hochkarätigen Torhüter-Duo in die nächste Spielzeit gehen werden, welches uns den nötigen Rückhalt gibt", blickt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen bereits jetzt freudig auf die Saison 2022/23 voraus.Domenico Ebner hütet seit 2019 das Tor der RECKEN und benötigte in Hannover kaum Eingewöhnungszeit. Der Italiener fühlt sich mit dem Verein sowie der niedersächsischen Landeshauptstadt mittlerweile fest verbunden: „Ich freue mich auf zwei weitere Jahre bei den RECKEN. Ich fühle mich in Hannover sehr wohl, weshalb ich weiterhin ein Teil dieses aufstrebenden Projekts bleiben möchte. Hierbei will ich den Verein weiterhin mit meinen Leistungen helfen. Gemeinsam mit unseren Fans, freue ich mich auf viele, weitere tolle Momente im RECKEN-Trikot.“In Bezug auf den Abgang von Urban Lesjak führt Christophersen weiter aus: „Wir wünschen Urban für die Zukunft alles Gute und sind dankbar für die Zeit und seinen Einsatz für den Verein. Ich bin mir sicher, dass Urban in der Rückrunde nochmal alles für uns geben wird und wir bis zum Abschied noch weitere sportliche Highlights gemeinsam feiern werden.“Der slowenische Nationaltorhüter wechselte 2018 aus Celje nach Hannover und kommt auf insgesamt 115 Einsätze in der LIQUI MOLY HBL. Gemeinsam mit Urban Lesjak gelang den RECKEN in der Saison 19/20 die beste Platzierung der Vereinsgeschichte und zweimal die Qualifikation für das Final4.„Die Zeit in Hannover war für mich und meine Familie sehr schön. Wir haben uns immer wohlgefühlt und freuen uns auf das letzte halbe Jahr. Ich möchte mich bis zum Sommer nochmal voll reinhauen und die Saison mit der Mannschaft bestmöglich abschließen", fasst Urban Lesjak seine dreieinhalb Jahre bei den RECKEN zusammen.Trainer Christian Prokop freut sich über den Verbleib von Domenico Ebner, stellt jedoch gleichzeitig seine Dankbar für Urban Lesjaks Einsatz heraus: „Domenico ist sehr ehrgeizig und hat nach seiner schweren Verletzung schnell wieder seine Form erreicht. Ich freue mich über seine Verlängerung und auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Gleichzeitig wird uns Urban nach dieser Saison verlassen. Das war keine leichte Entscheidung. Ich danke Urban für den gemeinsamen Weg bis hierher und möchte mit ihm und dem Team eine erfolgreiche Rückrunde spielen.“