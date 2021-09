Doppelsieg am ersten Testwochenende

Eishockey: Scorpions mit Testspielresultat zufrieden

Zweimal standen die Herforder Ice Dragons am ersten Testwochenende auf demProgramm der Scorpions. Am Freitagabend, im ersten Test der Saison, siegten dieScorpions mit 6:0 (3:0/3:0/0:0) in der erstmals wieder mit Zuschauern besetzten Hus-de-Groot-Eisarena. In einem für den ersten Saisontest sehr schnellen Spiel warendie Scorpions das bessere Team, auch wenn der Sieg ein wenig zu hoch ausgefallenwar. Torschützen waren an diesem Abend Julian Airich mit einem Hattrick, zweimalNeuzugang Tyler Gron und Christoph Kabitzky.Etwas anders verlief die Partie am Sonntag bei den Herfordern, die bereits in der zweitenMinute in Führung gingen. Nach diesem Weckruf dauerte es noch etwas bis dieScorpions im Spiel angekommen waren. In regelmäßigen Abständen fielen die Toreauf beiden Seiten bis zum 3:3-Ausgleich. In dieser Situation hatten die Scorpions einwenig Pech als sie eine klare Chance zum 4:2 nicht verwandelten und imGegenzug das 3:3 kassierten.Letztendlich ging die Partie dann verdient mit 5:3 an die Scorpions, die ihre erstegemeinsame Woche auf dem Eis mit diesem erfolgreichen Wochenende abschlossen.Am Freitag, 10. September, 20 Uhr (wieder vor Zuschauern - 2G) wartet einganz anderes Kaliber auf die Scorpions. Mit den Kassel Huskies kommt der letztjährigeDEL2 Hauptrunden-Meister und DEL2-Vizemeister in die hus de groot EISARENA undman wird sehen, wo die Scorpions so früh in der Saison spielerisch gegen eine TopDEL2 Mannschaft stehen.Da schon heute der Kartenvorverkauf für dieses Spiel anzieht, ist eine rechtzeitigePlatzbuchung ratsam. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und imOnlineshop unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/even... wo bereits allenötigen Kontakterfassungen durchgeführt werden, dass am Spieltag keine weitereRegistrierung notwendig ist. Diese Partie wird auch wieder bei Sprade TVübertragen