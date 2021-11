Doppelsieg über Herner EV

Freitag, 12. November, 20 Uhr geht es gegen die Black Dragons Erfurt

Spannung pur und Oberliga Eishockey auf höchstem Niveau boten die beidenBegegnungen zwischen dem amtierenden Oberligameister Nord, den HannoverScorpions, und dem Vizemeister dem Herner EV Miners. Sowohl die Scorpions alsauch die Miners zeigten in beiden Spielen sehr starke Leistungen, bei denen dieScorpions sowohl am Freitag als auch am Sonntag in Herne das am Ende stärkereTeam waren und jeweils als verdienter Sieger vom Eis gingen.Am kommenden Freitag, 12. November, treffen die Scorpions zuhause in der Hus-de-Grot-Eisarena um 20 Uhr auf die TecArt Black Dragons aus Erfurt, die amvergangenen Wochenende zwei sehr ordentliche Leistungen gegen den derzeitigenTabellenführer, die Tilburg Trappers gezeigt haben.Sonntag, 14. November, der für die Liga komplett spielfrei ist, tragen die Scorpions ihr Nachholspiel, das wegen Corona zu Saisonbeginn ausgefallen war, in Krefeld gegen den Krefelder E V81 aus.Aktuell gilt unsere volle Konzentration der Heimbegegnung am Freitag gegen Erfurt,die für uns schon immer ein nicht ganz einfacher Gegner waren. Bei dieser Partiewerden die Scorpions auch auf einen alten Bekannten, nämlich Sean Fischer, treffen.„Wir freuen uns“, so Sportchef Eric Haselbacher, „dass in den nächsten Spielenvoraussichtlich einige Förderlizenzspieler unserer Kooperationspartner, den GrizzlysWolfsburg und den Kassel Huskies, unser Team verstärken