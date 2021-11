Doppelwochenende gegen Herne Miners

Scorpions wollen gegen Herne wahres Gesicht zeigen

Wedemark/Langenhagen. Dass sie es besser können, als sie es am vergangenen Sonntag in Tilburg gezeigt haben, wollen die Scorpions am nächsten Freitag, 5. November, um 20 Uhrin der Hus-de-Groot-Eisarena gegen die Herne Miners zeigen.Nachdem die Scorpions die vorangegangenen vier Spiele gegen Tilburg gewannen, gingdas zweite Drittel am Sonntag in den Niederlanden mit 0:5 völlig daneben und dasSpiel wurde 1:7 verloren. „In diesem Drittel hat bei uns aber auch wirklich gar nichtsgepasst“, so Coach Stolikowski, der für den üblicherweise arbeitsfreien Montag,sowohl eine Teambesprechung, als auch eine Extratrainingseinheit angesetzt hat.„Wenn am kommenden Wochenende gleich zwei Begegnungen gegen Herne auf demSpielplan stehen, ist dieses sicherlich kein leichtes Wochenende, bietet aber dieMöglichkeit, die Scharte vom vergangenen Wochenende, an dem die Scorpions perSaldo drei Punkte gewannen, auszumerzen“, so Coach Tobias Stolikowski amMontagvormittag. Spielbeginn ist am Freitag, 5. November, in der Hus-de-Groot-Eisarena um 20 Uhr. Das Rückspiel findet am Sonntag, 7. November, Spielbeginn 18.30 Uhr inHerne statt. Wie immer werden beide Spiele bei Sprade TV übertragen