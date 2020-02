Drei Wochen gesperrt

Bewuchs wird an der L 380 entfernt

Langenhagen/Wedemark. An der Landesstraße 380 laufen ab nächsten Montag, 10. Februar, Bewuchsentfernungs- und Gehölzpflegearbeiten zwischen Engelbostel und der Kreuzung L380/K310. Die jeweils betroffene Richtungsfahrbahn wird gesperrt. Hierbei ist mit Behinderungen zu rechnen. Für Freitag, 21. Februar, und Sonnabend, 22. Februar, ist eine zweitägige Vollsperrung der L 380 in dem Bereich vorgesehen, um besonders verkehrsgefährdende Arbeiten anzugehen. Die in diesem Fall für den Verkehr nutzbare Umleitungsstrecke wird dann entsprechend ausgeschildert. Für die Dauer der Arbeiten sind etwa drei Wochen vorgesehenDie Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr empfiehlt, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.