Drittes Spiel entscheidet

Eishockey: Scorpions am Dienstag noch einmal gegen die Crocodiles

Wedemark/Langenhagen (ok). Es steht auf Messers Schneide: Am Dienstag, 20. April, kommt es zum entscheidenden dritten Spiel im Play-Off-Halbfinale der Eishockey-Oberliga Nord. Die Hannover Scorpions haben das zweite Spiel am Sonntag in Hamburg mit 2:3 verloren, nachdem sie am Freitag in Mellendorf mit 6:5 in Overtime gewonnen hatten. Eröffnungsbully in der Hus-de-Groot-Eisarena ist am Dienstag um 20 Uhr. Die Begegnung wird auf www.sprade.tv übertragen.