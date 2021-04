Hannover Scorpions verlieren mit 2:3 in Overtime beim Herner EV

Mellendorf/Langenhagen (ok). Ein drittes Spiel wird am Dienstag, 27. April, ab 20 Uhr in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena in Eishockey-Nordmeisterschaft entscheiden. Nach dem Sieg am Freitag, haben die Scorpions am Sonntag mit 2:3 in Overtime beim Herner EV verloren.