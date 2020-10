Dunkelgelb

Langenhagen/Wedemark (ok). Die Corona-Ampel steht in der Region Hannover auf dunkelgelb. Der Inzidenzwert liegt bei 49,5.Bei der kritischen Marke 50 drohen weitere Verschärfungen. In Langenhagen gibt es aktuell 34 Fälle, in der Wedemark 13. Die beiden ykommunen liegen damit deutlich unter den kritischen Marken.