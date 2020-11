Echter Skorpion wird zum Scorpion

Mike Glemser verstärkt die Hannover Scorpions

Wedemark/Langenhagen. Geboren am 25. Oktober 1997 und damit ein echter Skorpion. Der 23-jährige Stürmer Mike Glemser verstärkt zu sofort die Hannover Scorpions.Teammanager Tobias Stolikowski: „Mike hat großes Potenzial und ist genau der Spieler, der unseren Kader im Sturm auf dem Flügel noch stärker macht.“Glemser, der bereits DEL 2-Erfahrungen hat, wechselt von den Indians nun zu den Scorpions und hat in dieser Saison bereits in sechs Spielen fünf Punkte erzielt (zwei Tore, drei Vorlagen).Mike, der die Nummer 97 tragen wird, läuft bereits am nächsten Freitag, 27. November, in Rostock für die Scorpions auf. Gegen die Tilburg Trappers geht es dann am Sonntag, 29. November, ab 18.30 Uhr in Mellendorf. Beide Spiele werden wieder auf www.sprade.tv übertragen.