Ehrenamtliche predigen zur Arche Noah

Im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen wird der Lektorensonntag gefeiert

Langenhagen/Wedemark. Einmal im Jahr stehen in Langenhagen in allen evangelischen Kirchen ehrenamtliche Laienpredigerinnen und -prediger auf den Kanzeln: Sie gestalten ihre Gottesdienste selbständig zu einem vorher festgelegten Thema; Pastorin oder Pastor sind an diesem Tag nicht beteiligt.„In diesem Jahr findet der Kirchenkreis-Lektorensonntag am 3. November statt“, berichtet Pastor Rainer Müller-Jödicke. „Inhaltlich dreht sich dabei alles um die Arche Noah.“ Der Engelbosteler Pastor hat als Lektoren- und Prädikantenbeauftragter des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen gemeinsam mit seiner Stellvertreterin, Pastorin Debora Becker aus Brelingen, den Gottesdienst mit den Ehrenamtlichen vorbereitet. Drei der Langenhagener Kirchengemeinden haben den Gottesdienst aus terminlichen Gründen um eine Woche vorgezogen.Auch in den drei Nachbarregionen Burgwedel, Isernhagen und in der Wedemark beteiligt sich jeweils eine Gemeinde am Lektorensonntag. Müller-Jödicke freut sich sehr darüber: „Es ist schön, dass die Arbeit der Lektorinnen und Lektoren in unserem Kirchenkreis so etabliert ist und dass die Gemeindeglieder den Ehrenamtlichen auf den Kanzeln gerne zuhören.“Die Gottesdienste am Lektorensonntag im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen beginnen zu den gewohnten Anfangszeiten in den folgenden Gemeinden.Sonntag, 27. Oktober: Elisabeth-Kirchengemeinde Langenhagen, Lektorin Angela Tiede; Emmaus- Kirchengemeinde Langenhagen, Prädikantin Gabriele Hahn-Hartwig. Sonntag, 3. November: Elia- Kirchengemeinde Langenhagen, Lektor Gerd Niestroj; Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn, Prädikant Michael Looß-von Hülst; Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Kaltenweide-Krähenwinkel, Lektorin Susann Lichterfeld; St.-Paulus-Kirchengemeinde Langenhagen, Lektor Eckart Jakob; Martins- Kirchengemeinde Engelbostel (Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus Schulenburg), Pädikantin Jutta Köster; Chriostophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen, Lektorin Anke Bendig; Kirchengemeinde St. Martini Brelingen, Prädikant Michael Vogt; St.-Petri-Kirchengemeinde Burgwedel, Lektorin Beatrice Seichter.