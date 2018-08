Ein einziger Schuss entscheidet

Silvia Sommer ist Heitlingens neue Kaiserin

SV Heitlingen. Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte der Schützenverein Germania Heitlingen am vergangen Wochenende sein großes Schützenfest. In diesem Jahr wurde gemeinsam mit der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr ein Fest auf die Beine gestellt, die ihr 90. jähriges Bestehen am Freitag mit einem Kommers und einer erfolgreichen Blaulichtparty zelebrierte. Highlight am Sonnabend war die Bekanntgabe des neuen Kaisers. An diesem beliebten Schießen dürfen nur ehemalige Könige und Königinnen teilnehmen, und nur ein einziger Schuss mit dem Kleinkalibergewehr entscheidet. Zwei Jahre lang darf sich nun Silvia Sommer „Kaiserin“ nennen. Sie errang die Würde mit einem Teiler von 233. Zweiter wurde Frank Ost vor Hans-Henning Finke. Am Abend heizte die Band „Happy Connection“ zusätzlich ein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntag wurde der diesjährige Trefferkönig Jens Hoheisel besucht. Unter DJ Kai und einer leckeren Kaffeetafel klang das Schützenfest stimmungsvoll aus.