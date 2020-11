Ein exzellenter Außenstürmer

Eishockey: Fedor Kolupaylo verstärkt Scorpions

Langenhagen/Wedemark. Mit Fedor Kolupaylo haben die Hannover Scorpions noch wenige Tage vor dem Start dieser Saison einen spielstarken,jungen Außenstürmer verpflichtet. Der 1996 in Novosibirsk geborene Russe,hat 2018 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.„Mit dem 1,82 Meter großen und 90 Kilogramm schweren Kolupaylo haben wir einen exzellenten Außenstürmer verpflichtet“, ist sich Teammanager Tobias Stolikowski sicher. Der Linksschütze war die letzten beiden Saisons bei den Fischtown Pinguins (DEL) und den Eispiraten Crimmitschau (DEL 2) aktiv.In der Saison 2015/16 spielte Fedor Kolupaylo als 19 jähriger für die Bayreuth Tigers und hat wesentlich zum Aufstieg der Bayreuther in die DEL 2 beigetragen. Hier erzielte er in 54 Einsätzen 84 Scorerpunkte (Playoffsin15 Einsätzen–37 Punkte).Kolupaylo, der erstmalig für die Scorpions am kommenden Freitag gegen die Crocodilesin Hamburg aufs Eis gehen wird, trägt die Rückennummer 18.