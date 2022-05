Ein rauschendes Handballfest

Handball-Aufstiegsspiele: Tus Vinnhorst schlägt Eintracht Hildesheim mit 29:14 (13:10)

Vinnhorst. Es war ein gebührender Abschied in die Sommerpause. Aufgrund des Ergebnisses vom Vortag aus Wilhelmshaven, war vor Anpfiff der Partie gegen Eintracht Hildesheim klar, dass es nur noch genau darum gehen würde: Der Abschied der Fans für die Mannschaft und umgekehrt. Und beide wollten noch einmal alles für den anderen geben. Nahezu 600 Zuschauer wollten das Spiel, bei dem es immerhin noch um die Teilnahme am DHB-Pokal ging, sehen und verwandelten das Sportzentrum Vinnhorst von der ersten Minute an in ein Tollhaus. Die Mannschaft nahm die Vorlage auf und schlug den Derby-Kontrahenten völlig verdient mit 29:14 (13:10).Den besseren Start ins Derby erwischten die Gäste aus Hildesheim. Die eigene Mannschaft zeigte sich kurz beeindruckt von der Stimmung auf den Rängen und machte zu Beginn ein paar leichte Fehler, die die Eintracht eiskalt nutzte, um früh mit 4:2in Führung zu gehen. Davor Dominikovic erkannte sofort das Problem und nahm eine schnelle Auszeit. Danach wirkte seine Mannschaft wie ausgewechselt. Mit einem Fünf-Tore-Lauf zum 7:4 wechselte die Führung und von nun an dominierte der TuS das Geschehen. Dennoch konnten die Gäste den Schaden bis zur Pause in Grenzen halten. Beim Stand von 13:10 wurden die Seiten gewechselt.Wie schon in Altenholz und ganz extrem gegen Spenge kam Vinnhorst wie ausgewechselt aus der Kabine. Vor allem in der Deckung zeigte die Mannschaft wieder eine spektakuläre Leistung. Kassierte man gegen Spenge noch ganze fünf Gegentore in Halbzeit zwei, waren es jetzt gegen Hildesheim nur derer vier. Zum Garanten dieser Leistung avancierte erneut Keeper Stefan Hanemann, der vor allem die starken Außenspieler der Gäste zur Verzweiflung brachte. Sein Vereinskollege im Tor, Mustafa Wendland, musste in seinem letzten Spiel im TuS-Trikot in den letzten acht Minuten gar keinen Treffer mehr hinnehmen und wurde von den Fans noch einmal frenetisch gefeiert. DDen Treffer des Tages erzielte Nils Eichenberger mit einem herrlichen Kempa-Trick, der die Stimmung weiter anheizte. Auch er verlässt den TuS nach vier erfolgreichen Jahren, in denen er mit dem Team unter anderem den Aufstieg aus der Oberliga feierte, um eine Handballauszeit zu nehmen. Und auch Rückraumspieler Fyn Wiebe bekam noch seinen Abschied auf dem Feld. Er schließt sich dem Oberliga-Aufsteiger SV Alfeld an. Am Ende feierten Fans und Mannschaft zusammen einen deutlichen 29:14-Sieg.