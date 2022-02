Ein spannendes Camp für alle

Holland-Sommerfreizeit mit Ausflügen, Kreativangeboten und viel Spaß

Langenhagen/Wedemark. Vom 10. bis 20. August bietet das Jugendrotkreuz des DRK-Region Hannover ein Sommercamp im niederländischen Ort Heino an. Ob spannende Tagestouren, Diskoabend oder ein Lagerfeuer am See: Für alle Teilnehmer im Alter von neun bis 15 Jahren ist das passende Angebot mit dabei.„Zusammen mit den Camp-Animateuren haben wir ein vielfältiges und buntes Programm zusammengestellt“, so Organisator Christian Quade vom Deutschen Roten Kreuz in der Region Hannover. Auch von Regenwetter ließe man sich daher nicht die Laune verderben, denn dann stünden ein Kino, Kreativ-Workshops oder Pizza backen in einer Pizzeria auf dem Aktionsplan. „Aber wir hoffen natürlich wieder auf einen tollen Sommer mit ganz viel Sonne, sodass wir die vielseitige Außenanlage des Camps nutzen können“, so Quade. Zusätzlich zum Angebot im Camp seien noch mehrere Ausflüge geplant.Die Kosten zur Teilnahme an der Sommerfreizeit betragen 350 Euro pro Teilnehmer und beinhalten die Anreise, Unterkunft, Verpflegung und das Freizeitprogramm. Für Geschwisterkinder und Mitglieder des Jugendrotkreuzes gibt es eine Ermäßigung. Beim Kommunalen Sozialdienst oder Sozial- und Jugendämtern können Zuschüsse beantragt werden, wenn das Einkommen der Eltern gering ist. Informationen zur Anmeldung und Ferienfreizeit gibt Christian Quade unter (0511) 36 71-162 oder per Mail an quade@drk-hannover.de. Im Internet unter www.drk-hannover.de finden Interessierte zudem alle weiteren Informationen zur Sommerfreizeit.