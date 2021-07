Dritte Liga: TSV Havelse leiht Oliver Daedlow aus

Garbsen. Für das TSV-Team gibt es eine weitere Verstärkung: Aus Rostock wird Oliver Daedlow ausgeliehen. Der 21-Jährige hat letztes Jahr für Hansa 18 Spiele absolviert und stieg mit der Kogge in die zweite Bundesliga auf. Nun wird das jungeTalent seine Schuhe ein Jahr lang auf Leihbasis für den TSV schnüren.Sportlicher Leiter Matthias Limbach: „Mit Oliver Daedlow haben wir ein Toptalent von Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock für ein Jahr beim TSV gewinnen können. Oliver hat in zahlreichen Drittliga-Einsätzen seine Klasse unter Beweis gestellt und wird unser Team im zentralen Mittelfeld sicher verstärken.“Cheftrainer Rüdiger Ziehl: „Ich bin froh, dass wir Oliver überzeugen konnten zu uns zu kommen. Er ist ein junger entwicklungsfähiger Spieler der Bock auf dieAufgabe dritte Liga hat. Wir werden die nächsten beiden Wochen intensiv nutzen umihn bestmöglich zu integrieren, damit er uns am ersten Spieltag helfen kann!“Oliver Daedlow: „Ich freue mich hier zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Ich möchte dem Verein helfen, die gesteckten Ziele in diesem Jahr zu erreichen und mich persönlich weiterzuentwickeln.“