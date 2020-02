Eishockey zum Ausprobieren

DEL-Kids-on-Ice-Day am Sonnabend, 22. Februar, von 8.30 bis 9.30 Uhr

Wedemark/Langenhagen. Auch in dieser Saison findet wiederder DEL-Kids-on-Ice-Day in Mellendorf statt. Am Sonnabend, 22.Februar, in der hus de groot EISARENA ist es endlich soweit. Kinder ab vier Jahren aufwärts (nach oben keine Grenze), die Lust haben, können hier das Gefühl „Eishockey“ erleben und eine Stunde lang mit unseren Trainern und einigen Spielern der Hannover Scorpions Spaß auf dem Eis haben. Viele Hände werden bei den ersten Schritten auf dem Eis unterstützen.Wann? Sonnabend, 22. Februar, von 8.30 bis 9.30 Uhr. Zum Abschluss gibt es Hotdogs, Obst und Getränke für alle Teilnehmer.Wo? hus de groot EISARENA, Am Freizeitpark 2. Die Teilnahme ist kostenlos!Für die Eltern werden Ansprechpartner vor Ort Fragen rund um das Thema Eishockey, Wedemark Scorpions Nachwuchsarbeit und Vereinssport beantworten.Bitte Handschuhe, Fahrradhelm und Inline-Schoner mitbringen, wenn vorhanden. Schlittschuhe und Schläger bekommen die Kids gestellt. Einige Ausrüstungsteile sind auch da- kostenlos. Fragen werden in der Geschäftsstelle der Scorpions unter (05130/) 95 94 10 oder unter pierre.watermann@esc-wedemark-scorpions.de beantwortet.